Лос-Анджелес, США, , 20:50 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Quibi объявило о том, что актерский состав сериала «Только сейчас» пополнили Роб Янг, известный по «Меняющие реальность», «Наследники», «Форс-мажоры», «Касл» и «Сплетница», Алисса Милано, знакомая зрителям по картинам «Страх», «Коммандос», «Зачарованные» и «Анатомия страсти», Джимми Татро, снявшийся в «Американский вандал» и «Американская семейка», обладательница премии Берлинского кинофестиваля Дэрил Ханна, сыгравшая в «Спеши любить», «Уолл-стрит» и «Последний дон», и О’Ши Джексон-младший.

По сообщению американской новостной службы DeadlineHollywood, драма повествует о юноше, жизнь которого переворачивается с ног на голову, когда тайна из его прошлого разрушает всяческие перспективы на будущее. Все, что ему остается — жить здесь и сейчас.

В качестве шоураннера выступил двукратный обладатель премии «Оскар» Питер Фаррелли, работавший над фильмами «Зеленая книга», «Тупой и еще тупее», «Я, снова я и Ирэн», «Заводила» и «Осмосис Джонс». Команду исполнительных продюсеров возглавили Стив Голин, участвовавший в создании картин «Игра», «Вечное сияние чистого разума», «Век Адалин» и «Вавилон», и Джефф Окин, «Мрачные небеса».