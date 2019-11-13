Нью-Йорк, США, , 19:53 — REGNUM 24 ноября в Нью-Йорке пройдет церемония вручения музыкальной премии American Music Awards. Недавно были объявлены имена музыкантов, которые выступят на ней. В этом году на сцене появятся Селена Гомес, Дуа Липа, Камила Кабелло, а также Lizzo и Билли Айлиш.

Для Айлиш и Lizzo это станет дебютным появлением на сцене престижной музыкальной премии.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в рамках концерта состоится и выступление Тейлор Свифт, которую премия недавно объявила «артистом десятилетия».

В этом году лидером по числу номинаций является хип-хоп исполнитель Post Malone, однако ни его, ни других мужчин в списке выступающих нет.