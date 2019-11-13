Ростов, Ярославская область, 13 ноября 2019, 19:48 — REGNUM Ярославские власти предложат компании сотовой связи другое место размещения опоры базовой станции, которое не будет затрагивать вид на храм Иоанна Богослова на Ишне. Об этом написал в социальных сетях губернатор области Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, культурная общественность региона высказалась против начавшейся установки опоры. Специалисты выразили обеспокоенность тем, что она нарушит ландшафт у деревянного храма XVII века.
Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента охраны объектов культурного наследия области Александр Филяев, монтаж вышки начался за пределами охранной зоны памятника, которая составляет 150 метров от храма. При этом проект зон охраны, который мог бы регламентировать строительство на большей территории, отсутствует.
Церковь Иоанна Богослова — старейший деревянный храм Ярославской области и одно из древнейших мест, связанных с распространением христианства в Северо-Восточной Руси. По преданию, здесь апостол Иоанн Богослов явился святому Авраамию Ростовскому и дал ему жезл для сокрушения идола Велеса в Ростове. Как полагают историки и искусствоведы, деревянная церковь на этом месте появилась уже в XI веке.
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