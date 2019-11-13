Арлингтоне, США, , 19:48 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании PBS объявило о том, что премьера сериала «Мир в огне» состоится 5 апреля. Историческая драма повествует о жизни простых людей с обеих сторон фронтов в ходе Второй Мировой войны.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладательница премии «Оскар» Хелен Хант, известная по «Изгой», «Заплати другому», «Лучше не бывает», «Вражда» и «Политик», Шон Бин, знакомый зрителям по картинам «Черный красавец», «Эквилибриум», «Сабля Шарпа» и «Великолепные медичи», Джулия Браун, снявшаяся в «Последнее королевство» и «Шетланд», Лесли Мэнвилл, сыгравшая в «Малефисента», «Все или ничего» и «Еще один год», и Джона Хауэр-Кинг.

В качестве шоураннера выступил Питер Баукер, работавший над фильмами «Грозовой перевал», «Блэкпул», «Отчаянные романтики» и «Шекспир на новый лад». Команду исполнительных продюсеров возглавили Дэмиен Тиммер, участвовавший в создании картин «Индевор», «Балетные туфельки», «Грозовой перевал» и «Кристофер и ему подобные», и Хелен Циглер, благодаря которой свет увидел «Испытание невиновностью». Режиссерами стали Адам Смит, Томас Нэппер и Энди Уилсон.