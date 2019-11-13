Нью-Йорк, США, , 19:45 — REGNUM Компания Google в 2020 году планирует предложить пользователям открыть рассчётные счета в рамках реализации проекта под названием Cache. Об этом 13 ноябоя сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

IT-гигант будет реализовывать проект совместно с компанией Citigroup и Стэнфордским федеральным кредитным союзом. Отмечается, что сама Google не будет ими управлять, этим займутся две вышеназванные организации. Рассчетный счет фактически будет являться счетом банка Citibank.

Во время беседы с журналистом WSJ представитель Google Цезарь Сенгупта охарактеризовал проект как «способ дальнейшей оцифровки банковского мира». Он добавил, что его компания хочет помочь своим клиентам, магазинам и банкам с помощью услуг по программам лояльности.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Google попала в очередной скадал, связанный с вопросом защиты персональных данных пользователей. Власти США намерены провести расследование по поводу реализации проекта Nightingale.

Это произошло после того, как WSJ опубликовала статью, в которой обвинила IT-гиганта в том, что он тайно собирает медицинские данные миллионов пользователей, не ставя об этом в известность врачей и пациентов.

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