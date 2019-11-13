Йошкар-Ола, , 19:41 — REGNUM Национальный музей Марий Эл имени Тимофея Евсеева представит жителям и гостям Йошкар-Олы выставку стрелкового оружия, посвященную 100-летнему юбилею знаменитого конструкутора Михаила Калашникова. Об этом ИА REGNUM сообщили в музее. Также мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В экспозиции будут представлены личные вещи конструктора, его награды, сувенирная символика, автоматы и пулемёты Калашникова различных модификаций, сделанные на их основе охотничьи карабины «Сайга», пистолет-пулемёт «Бизон-2».

Параллельно выставке будет проходить музейно-образовательная программа, которая познакомит желающих с важными вехами в жизни известного на весь мир конструктора.

Выставка «легендарный Калашников» откроется 21 ноября и будет работать до завершения новогодних каникул.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в рамках Дней Удмуртии посвященная Калашникову выставка открылась в Госдуме. 10 ноября в Ижевске отметили 100-летний юбилей конструктора. Мероприятия, посвященные Калашникову, проходят в течение юбилейного года во многих регионах России. 100-летию конструктора был посвящен форум Оружейников, который прошел в Ижевске. В пленарном заседании принял участие президент России Владимир Путин.