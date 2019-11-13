Остин, США, , 19:37 — REGNUM Звезды американского шоу-бизнеса присоединились к борьбе за освобождение Родни Рида, который был осужден еще в 1998 году за убийство и теперь ожидает смертной казни. Об этом сообщает The Blueprint.

Правозащитники нашли новые доказательства, которые говорят о его невиновности и требуют пересмотра дела, но полиция отказывала им в этом. Тогда адвокаты написали петицию, обращаясь к губернатору штата Техас Грегу Эбботу, содержащую требования отмены смертной казни для заключенного и приобщения новых фактов к делу.

Данную петицию подписали и распространили Ким Кардашьян, Мик Милл, Рианна, а певица Бейонсе написала на своем сайте: «Дорогой губернатор Грег Эббот, пожалуйста, обратите пристальное внимание на существенные доказательства в деле Родни Рида, которые указывают на его невиновность. Будь честными. Верни ему жизнь»