Бирмингем, Великобритания, , 19:24 — REGNUM Британский культовый исполнитель, основатель группы «Black Sabbath», Оззи Осборн представил публике новый трек «Under The Graveyard», который, как сообщается, войдет в новый альбом исполнителя. Новая пластинка, получившая название «Ordinary Man», увидит свет в январе 2020 года.

Отметим, что это первая работа рок-музыканта за последние девять лет.

По информации российского новостного агентства InterMedia, на создание альбома повлияла тяжелая болезнь, которая приковала артиста к постели на несколько месяцев. Оззи признавался, что сочинил его всего за четыре недели.

В его записи приняли участие продюсер и гитарист Эндрю Уотт и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чед Смит.