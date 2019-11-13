Москва, , 19:21 — REGNUM 20 ноября в Историческом музее откроется выставка «Фаберже и придворные ювелиры». Уникальная экспозиция посвящена российскому ювелирному искусству второй половины ХIХ — начала ХХ века, известному во всем мире красотой и изяществом. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

Выставка будет представлено около 300 экспонатов эпохи русского ренессанса, включая предметы из полковых музеев, которые будут показаны впервые.

Как отмечается в релизе, особую роль в расцвете ювелирного дела играл придворный поставщик Российского Императорского двора и многих королевских дворов Европы Карл Фаберже, чье имя стало синонимом ювелирного гения. Его работам посвящен отдельный раздел выставки, рассказывающий о вкладе мастера в российское ювелирное дело.

Также посетители смогут увидеть украшения работы таких выдающихся мастеров как И. Сазиков, И. Чичелев, П. Овчинников, И. Хлебников и многих других.

В экспозиции вещи из царских дворцов, памятные изделия, драгоценная галантерея, серебряная скульптура. Отдельный раздел посвящен церковным предметам, которые занимают особое место в декоративно-прикладном искусстве России.