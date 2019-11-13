Гаага, Нидерланды, , 19:26 — REGNUM Вечером 13 ноября в Глазен Зале в Гааге, Нидерландах, будет показан фильм «Паспорта Парагвая», продюсером которого является Институт национальной памяти Республики Польши. Это мероприятие будет организовано Посольством Республики Польша в Нидерландах и Гаагской свободной еврейской общиной. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio 24.

Фильм повествует о малоизвестной истории, касающейся участия польской дипломатии в спасении евреев во время Второй мировой войны: группа Александра Ладося в Берне в Швейцарии занималась массовой подделкой паспортов, чтобы спасти евреев от Холокоста.

Заместитель главы Института национальной памяти Матеуш Шпытма заявил: «Этот фильм заключает в себе парадокс. Он повествует о подделке документов, то есть о преступлении, но о таком, которое спасало людские жизни. Всего в ходе этой акции было спасено 3 тыс. евреев».