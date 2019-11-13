Лос-Гатос, США, , 19:07 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что к актерскому составу сериала «Селена» присоединилась Ноеми Гонзалез, известная по «Ватиканские записи», «Темная сеть», «Роузвуд», «Преступные связи» и «Паранормальное явление: Метка Дьявола». Картина рассказывает историю легендарной мексиканской певицы Селены Кинтанильи-Перес, исполнявшей музыку в стиле «техано».

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Гэбриел Чаварриа, сыгравший в таких кинофильмах как «Писатели свободы» и «Лоурайдеры», и Рикардо Чавира, знакомый телезрителям по трагикомедии «Отчаянные домохозяйки».

Шоураннером стал Мойсес Замора. В команду исполнительных продюсеров вошли Джейми Давила, Рико Мартинез, Сюзетт Кинтанилья и Авраам Кинтанилья.