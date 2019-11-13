Москва, , 19:04 — REGNUM 13 ноября московская Галерея Syntax представила новый проект Алексея Мандыча «Преврати это в свет (проповеди мертвым). Посвящается моему отцу» в Москве. Об этом сообщает портал ArtTube.

В экспозицию вошла живопись, графика, объекты и видео художника. В своём проекте автор обращается к противоречию банальности и невозможности принятия смерти в обществе, где понятия «смерть» и, как предтеча, «болезнь» табуированы для участников общества, и неприменимы для существ, находящихся рядом.

Автор выбирает собственный подход для осмысления и проживания этого опыта, приводя слова Эвальда Ильенкова из «Космологии духа»: «Смерть мыслящего духа становится подлинно творческим актом — актом, который превращает обледеневающие пустыни межмировых пространств, погруженные во мрак во вращающиеся массы раскаленных, светлых, теплых солнечных миров — систем, которые становятся колыбелями новой жизни, нового расцвета мыслящего духа, бессмертного, как сама материя…»

Выставка продлится до 17 декабря 2019 года.