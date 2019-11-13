Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM Один из самых известных французских дизайнеров Жан-Поль Готье в программе «Познер» на «Первом канале» рассказал о планах показов в Москве и Санкт-Петербурге театрализованной постановки «Fashion Freak Show». Об этом сообщает Buro 24/7.

Модельер также поведал о начале своего творческого пути, вещах, которые его вдохновляют и знаменитом сотрудничестве с певицей Мадонной. Также он раскрыл «ужасы» тирании в мире моды и дал советы тем, кто мечтает стать успешным дизайнером.

«Fashion Freak Show», на которой можно будет увидеть костюмы знаменитого кутюрье пройдут с 31 января по 2 февраля в петербургском Большом концертном зале «Октябрьский», а в Москве их можно будет увидеть с 6 по 9 февраля во Дворце молодежи