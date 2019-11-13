Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM Комплекс исторических зданий Конюшенного ведомства в Петербурга может стать не только уникальным культурным пространством, но и крупным штабом по координации туристических потоков в историческом центре Северной столицы. Об этом сообщает 13 ноября пресс-служба УК «СТАРТ Девелопмент» со ссылкой на автора концепции реновации архитектурного памятника, главы STUDIO MISHIN Сергей Мишин.

Здание конюшенного ведомства Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам архитектора, УК «СТАРТ Девелопмент» привлек к доработке своей концепции экспертов петербургского отделения ВООПИиК, которые представили свои предложения по работе с подземным пространством и функциональному зонированию здания ведомства. Кроме того к разработке концепции привлечена и международная консалтинговая компания Colliers International, которая будет отвечать за детализацию технико-экономической модели реновации комплекса.

В свою очередь в городском комитете по развитию туризма отметили, что в последнее время возрос интерес к деловому туризму, город нуждается в дополнительных конгрессно-выставочных пространствах.

«Комплекс зданий Конюшенного ведомства может стать местом для размещения конгрессно-выставочного центра, где могли бы проходить деловые мероприятия с участием до 3 тысяч человек, а также для гостиницы уровня 4 или 5 звезд, соответствующей мировым стандартам качества обслуживания. Кроме того, возможно размещения в стенах ведомства офиса СПБ ГБУ «Городской туристско-информационное бюро», — отметили в пресс-службе.

Добавим, что инвестор предложил Смольному реализовать проект создания музея современного искусства, задействовав весь комплекс зданий Конюшенного ведомства общей площадью 22 тысяч квадратных метров, в том числе бывшего Конюшенного двора и Конюшенного музея, находящихся на другой стороне одноименной площади.

Согласно концепции, разработанной архитектором Сергеем Мишиным, в этих помещениях расположатся общественные пространства и коммерция — магазины, рестораны, конференц-холл. В самом ведомстве, помимо музейных помещений должен расположиться атриум, образовательный центр с лекционным залом, медиатека, кафе и коммерческие помещения.

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