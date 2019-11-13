Нашвилл, США, , 18:34 — REGNUM Американская певица, автор песен Билли Айлиш вместе со своим братом Финнеасом, который выступает на сцене под сценическим именем Finneas, записала акустический альбом на студии Джека Уайта. Эта студия называется Third Man Records и находится в Нашвилле.

По информации американского новостного журнала Variety, вместе с братом певица дала «живой» мини-концерт, на котором исполнила 11 треков. Они и войдут в альбом, который будет выпущен на лейбле в декабре 2019 года.

Интересно, что пластинки выйдут в двух цветовых вариациях — они будут синего и черного цветов. Приобрести их будет можно в магазинах Нашвилла и Детройта.

Ранее на этой студии выходили альбомы Джерри Ли Льюиса и Pearl Jam.