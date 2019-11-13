Сиэтл, США, , 18:31 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Amazon Prime Video объявило о том, что к актерскому составу сериала «Наследие» присоединились Келли Маккормак, получившая признание благодаря «Пространство», «11.22.63», «Картер», «Кроуфорд» и «Латтеркенни», и Приссила Дельгадо, сыгравшая в «Защищенные», «Джульетта», «Ведьмы из Сугаррамурди» и «Расскажи мне сказку». Актрисы возьмут на себя исполнения главных ролей.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, события спортивной драмы разворачиваются в эпоху Второй мировой войны и повествуют о бейсбольной команде, состоящей исключительно из представительниц прекрасной половины человечества. Кроме того, сериал представляет собой ремейк одноименного фильма 1992 года.

В качестве создателей картины выступили Эюи Джейкобсон, работавший над сериалами «Персонажи» и «Брод Сити», и Уилл Грэхам.