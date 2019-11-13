Москва, , 18:27 — REGNUM 14 ноября в Музее Москвы представят проект «Время Москвы-реки» сообщества «Друзья Москвы-реки» и архитектурного бюро «Меганом». Эта работа заняла третье место на Миланской триеннале. Об этом сообщает портал The Village.

Выставка посвящена экологии и взаимоотношениям между рекой и жителями города на протяжении двух столетий — с 1919 по 2119 год. Экспозиция состоит из 38 объектов, которые отражают разные этапы урбанизации акватории и формируют новое, уважительное отношение к реке.

Организаторы выставки отмечают: «Вялотекущий кризис Москвы-реки отражает множество схожих процессов на Земле. Человечество неохотно занимается проблемами, которые не приобрели статус катастрофических».

Выставка продлится до 17 декабря 2019 года.