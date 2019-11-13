Бербанк, США, , 16:59 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что к актерскому составу сериала «Наследие» присоединилась Оливия Лян, получившая признание благодаря «Анатомия страсти», «Разговоры после» и «Живем сегодняшним днем». Фэнтези драма рассказывает о группе не совсем обычных подростков, которые в действительности являются ведьмами, оборотнями и вампирами.

Достигнув совершеннолетия, друзья начали борьбу против своих тёмных инстинктов, чтобы стать истинными героями. Актриса исполнит роль юной, эгоцентричной и крайне целеустремлённой колдуньи, которая способна доставить неприятности всем окружающим.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Мэттью Дэвис, известный по «Страна тигров», «Перл-Харбор», «Дневники вампира», «Схватка» и «Древние», Кайли Брайант, знакомая зрителям по картинам «Мыслить как преступник», «Пригород», «Погоня за жизнью» и «Американская история ужасов», Ария Шахгасеми, снявшийся в «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Помнить все», Даниэль Роуз Рассел, сыгравшая в «Чудо», и Дженни Бойд.

В качестве шоураннеров выступила Джули Плек, работавшая над сериалами «Изоляция» и «Кайл XY». Команду исполнительных продюсеров возглавили Джина Джироламо, участвовавшая в создании картин «Ты», «Игра в ложь», «Девять жизней Хлои Кинг» и «Тайный круг», и Маргарита МакИнтайр, благодаря которой свет увидел сериал «Менталист». Работу над сценарием вели Шерман Пэйн и Л. Дж. Смит. Режиссерами стали Майкл А. Алловиц, Джеффри Уинг Шотц и Крис Грисмер.