Москва, , 16:54 — REGNUM С 20 по 22 ноября в Москве пройдёт форум телевизионного и цифрового контента World Comtent Market, на котором студия КиноАтис представит потенциальным зарубежным партнерам третью часть российской анимационной франшизы о Белке и Стрелке, покоряющих космос.

Новый фильм о собаках-космонавтах Белке и Стрелке станет уже третьей частью франшизы, популярной не только в России, но и за рубежом. Так, продюсеры картины заявляют, что первая часть франшизы была показана в 160 странах и переведена на 45 языков.

В съёмках третьей части франшизы примет участие автор первых двух анимационных картин, Инна Евланникова. Героев мультфильма озвучивать такие известные российские артисты, как Сергей Шнуров, Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Ирина Пегова и Юлия Пересильд.