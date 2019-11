Москва, , 16:45 — REGNUM Центр фотографии имени братьев Люмьер 21 ноября представит первую в России выставку британского fashion-фотографа Майлза Олдриджа, на которой будут представлено более сорока самых узнаваемых работ автора. Об этом сообщает официальный сайт центра.

Майлз Олдридж часто называют «Королем цвета». Он — любимый автор и создатель обложек для таких журналов, как Vogue, Harpers Bazaar, GQ, Vanity Fair, Numéro, The New York Times и The New Yorker. Его работы с одной стороны идеально вписываются в эстетику глянцевых журналов, потому что по своим визуальным характеристикам соответствуют представлениям общества о красоте. С другой стороны, они критикуют идеалы современного мира и ту систему, частью которой они являются.

Олдридж всегда помещает в кадр женщину: красивую, сексуальную, сильную. При этом часто она оказывается в ситуациях или местах, акцентирующих наделенные ей обществом роли: жены, матери, домохозяйки, любовницы.

В рамках открытия выставки 21 ноября пройдет творческая встреча с Майлзом Олдриджем, а также авторская экскурсия, организованные при поддержке Фонда Still Art.

Выставка продлится до 23 февраля 2020 года.