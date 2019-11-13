Москва, , 16:42 — REGNUM Узбекская и российская исполнительница, автор песен Наргиз Закирова выпустила новый трек со своего нового альбома. Композиция получила название «Войди» и по оценке некоторых изданий получилась очень «мистической».

Стоит напомнить, что новый альбом она начала записывать сразу после скандала и ухода с лейбла Максима Фадеева.

По информации российского новостного агентства InterMedia, она поделилась с поклонниками ее творчества, что весь процесс создания трека был окутан «необъяснимыми ощущениями мистики и волшебства».

Недавно исполнительница попала в скандал, выступив на концерте в пьяном виде. За свое поведение она извиняться не стала, отметив, что на ее концертах происходит «рок-н-ролл».