Лос-Анджелес, США, , 16:37 — REGNUM Американский режиссёр Дэмьен Шазелл собирается снять новую картину об истории Голливуда под названием «Вавилон», главные роли в фильме могут сыграть Брэд Питт и Эмма Стоун. Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что новая картина одного из самых молодых и талантливых американских независимых режиссеров будет посвящена переходу киноиндустрии Голливуда с киноязыка немого кино на киноязык звукового кино. Ожидается, что картина будет выпущена студией Paramount 25 декабря 2021 года.

Напомним, что ранее молодой режиссёр авторского кино Дэмьен Шазелл стал известен благодаря своим картинам «Одержимость» и «Ла-Ла-Ленд», за работу над которой Шазелл получил Оскар в номинации «За лучшую режиссуру».