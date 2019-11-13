Москва, , 16:34 — REGNUM 22 ноября 2019 года состоится релиз нового музыкального альбома группы «Чайф», который получит название «Слова на бумаге». Сообщается, что в него вошли девять треков, в том числе уже знакомые поклонникам их творчества «Чей чай горячей», «Все девушки Бонда», «Что мы делали в прошедшем году».

По информации российского новостного агентства InterMedia, обложку пластинки оформил дизайнер и художник Александр Коротич, который уже сотрудничал с группой. Ранее он делал обложку альбома «Время не ждёт».

«Я решил, что на лицевой стороне конверта должна быть изображена группа «Чайф», изготовленная из черновиков Володи Шахрина. Макет помогал клеить младший сын Федор, а с критикой помогала старшая дочь Ирина», — объясняет художник.