Москва, , 16:31 — REGNUM Культовая рок-группа Iron Maiden приедет в Россию в рамках своего мирового тура «Legacy Of The Beast». Исполнители выступят в России летом следующего года, 30 июня пройдет концерт в Санкт-Петербурге, а 2 июля состоится концерт в Москве.

Отметим, что с начала тура, коллектив посетил уже более 39 стран, сыграв для более 2 миллионов фанатов на разных континентах. В рамках этого тура самым крупным считается их выступление на фестивале Rock In Rio в Бразилии, ведь тогда на стадионе они собрали 100 тысяч человек.

По информации российского новостного агентства InterMedia, концепция выступления в России не будет отличаться от зарубежных. Шоу будет базироваться на мобильной игре Legacy Of The Beast, которая провидит пользователя через различные миры музыкантов.

«Она вдохновила нас на создание сценического шоу, которое могло бы познакомить наших поклонников с этими мирами под соответствующие им песни. Нелегко проектировать их на сцене, и мы прикладываем огромные усилия, чтобы воссоздать их и конечный результат, как мы считаем, является нашим самым зрелищным и, безусловно, самым сложным шоу на сегодняшний день», — заявляют представители группы.