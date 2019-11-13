Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Кинокомпания 20th Century Fox совместно с Free League Publishing выпустят настольную ролевую игру по вселенной «Чужих», она появится в продаже уже в декабре 2019 года. Об этом 12 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Alien: Roleplaying Game получит два игровых режима: «Кинематографический» и «Кампания». Первый позволит играть по сценарию, повторяющему события фильма. Разработчики заявляют, что игре будут сопутствовать «высокие ставки, быстрый и брутальный геймплей». В режиме кампании игрокам позволят более свободно исследовать вселенную Чужих в течение нескольких игровых сессий.

Настольная ролевая игра Alien: Roleplaying Game впервые была анонсирована в апреле 2019 года, тогда Free League Publishing выпустила первый трейлер. Её «краткая» книга правил будет состоять из 392 страниц.

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