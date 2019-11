Москва, , 16:28 — REGNUM В Москве открылась первая выставка галереи-мастерской «Граунд солянка». Экспозиция «ГРАУНД зин фест. Расширение» представляет произведения художников, ориентированных на междисциплинарные проекты. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Авторов объединяет интерес к DIY-эксперименту (Do It Yourself) и формату зина, журнала или авторской книги. Посетитель сможет увидеть работы, выполненные в разных техниках и медиа: иллюстрация, живопись, скульптура, графика, перформанс, видео‑ и саундарт, компьютерная графика, а также печатные издания авторов.

Выставка исследует зин (как правило, небольшая тиражная публикация оригинальных текстов и изображений) как социальное и культурное явление. Проект ставит вопрос о роли зина в художественной практике авторов: является ли он основой, расширением или архивной фиксацией их работы? Некоторые из участников впервые обращаются к практике тиражной печати книг, среди них музыканты и саундартисты. Часть работ была создана художниками специально к выставке по инициативе фестиваля «ГРАУНД зин фест».

Выставка продлится до 3 декабря 2019 года.