Лос-Анджелес, США, , 16:14 — REGNUM 12 ноября в Лос-Анджелесе, США, Американская киноакадемия объявила полный список документальных картин, которые будут претендовать на Оскар за звание лучшего документального фильма, в список вошли 159 картин, включая российскую картину «Акварель» Виктора Косаковского. Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

Шорт-лист из 15 фильмов, которые будут рассматриваться жюри для присуждения премии, будет объявлен 16 декабря. Церемония награждения состоится 13 января 2020 года.

Кинокритики отмечают грандиозность российской картины «Акварель», представленной на Оскар, которая посвящена силе воды и ее различным ипостасям, как созидательным, так и разрушительным.