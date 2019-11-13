Лондон, , 16:11 — REGNUM Британский певец, автор песен Робби Уильямс выпустил еще две новые песни с рождественского альбома «The Christmas Present».

Это оригинальная композиция «Rudolph», которую исполнитель посвятил знаменитому оленю Санта Клауса, а также кавер «Baby Please Come Home», который он записал с Брайаном Адамсом.

По информации российского новостного агентства InterMedia, релиз новой пластинки состоится 22 ноября.

Кроме того, уже были анонсированы два концерта на «Уэмбли», 16 и 17 декабря, которые пройдут в поддержку нового альбома. Поклонники раскупают билеты на них в считанные часы.