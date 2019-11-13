Пекин, , 16:02 — REGNUM В 2020 году в здании пекинского выставочного пространства 798CubeProject откроется новый музей, посвященный Пабло Пикассо и Альберто Джакометти. Об этом сообщает портал АРТГИД.

Музей создается в сотрудничестве с Национальным музеем Пикассо-Париж и Фондом Джакометти, которые и будут руководить им в течение первых пяти лет. По истечении контракта в 2025 году оба музея смогут продолжить свою деятельность в музее Пекина либо передать управление им китайской стороне.

Предполагается, что в музее будут ежегодно проводиться четыре временные выставки. Окончательное соглашение об открытии этого музея было подписано 5 ноября 2019 года в присутствии министра культуры Франции Франка Риестера.