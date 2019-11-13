Вашингтон, , 15:57 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании HBO объявило о том, что к актерскому составу сериала «Бортпроводница» присоединился Т.Р. Найт, известный по «42», «Гений», «Анатомия страсти», «Хорошая жена» и «Фрейзер». Триллер повествует о бортпроводнице, которая проснулась в неизвестном ей отеле, в постели с мертвым незнакомцем. Она не помнит ни что произошло, ни как оказалась в подобной ситуации. Теперь ей необходимо разгадать эту загадку ради спасения собственной жизни. Актер сыграет чрезмерно заботливого старшего брата главной героини, который жутко недоволен большинством решений, которые принимает его сестра.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Кейли Куоко, знакомая зрителям по картинам «Теория большого взрыва», «8 простых правил для друга моей дочери-подростка», «Побег» и «Моя так называемая жизнь», и Михиль Хаусман, сыгравший в «Игра престолов», «Век Адалин», «Черная книга», «Дикая» и «Темное дитя».

В качестве шоураннера выступила сама Кейли Куоко. Команду исполнительных продюсеров возглавили Грег Берланти, участвовавший в создании картин «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги» и Сара Шехтер, благодаря которой свет увидел «Флеш», «Стрела», «Титаны» и «Тайны Лауры».