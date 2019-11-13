Ижевск, , 15:55 — REGNUM При сносе авариный домов в Воткинске повредили соседнее здание, внесенное в перечень объектов культурного наследия регионального значения — «Дом Лелякова, XIX века». Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Уточняется, что снос аварийных зданий проводился в отсутствие в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, в том числе оценки воздействия проводимых работ на объект. При этом в администрации Воткинска снос зданий согласовали. В результате ОКН получил ущерб в виде повреждения и оголения фундамента и цоколя здания.

Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия»), чиновник заплатит штраф в размере 20 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в перечень объектов культурного наследия указанное здание было внесено постановлением правительства республики в 2001 году. Документом от июня 2018 года были уточнены границы охраняемой территории и виды работ, которые запрещено проводить на данном участке.