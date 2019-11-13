Москва, , 15:42 — REGNUM Александр Молочников, известный по таким картинам, как «Паук», «Красные браслеты» и «Саранча», появится на экранах в следующем сезоне сериала «Содержанки», где сыграет молодого человека пытающегося обратить на себя внимание одной из героинь.

Согласно российской новостной службе «Вокруг ТВ», второй сезон сериала выйдет на экраны в начале 2020 года. Картина повествует о светской жизни московской элиты.

Главные роли в телесериале исполнили Дарья Мороз известная по «Гибель империи», «Стальная бабочка», «Апостол», «Достоевский», Мария Фомина, знакомая зрителям по картинам «БИХЭППИ», «Красная королева», «Папа», Софья Эрнст, снявшаяся в «Таинственная страсть», Ольга Сутулова, сыгравшая в «Зал ожидания», «Рожденная звездой», и Сергей Бурунов известный по ролям в «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Мылодрама».

В качестве создателей сериала выступили Нана Гринштейн, работавшая в картинах «Плюс один» и «Питер FM», и известный театральный режиссер Константин Богомолов. Команду исполнительных продюсеров возглавили Эдуард Илоян, участвовавший в создании картин «Текст», «Кухня» и Ирина Сосновая, благодаря которому свет увидел сериал «Брест. Крепостные герои». Режиссером в первом сезоне был Константин Богомолов, а во втором сезоне станет Дарья Жук.