Лос-Анджелес, США, , 15:38 — REGNUM Итальянский певец, исполнитель классической и популярной музыки Андреа Бочелли выпустил свой новый альбом, который получил название «Si Forever: The Diamond Edition». Сообщается, что в пластинку вошли треки из двойной пластинки 2018 года «Si», а также новые композиции.

По информации российского новостного агентства InterMedia, поклонники исполнителя теперь могут оценить совместную композицию с Элли Гулдинг, которая получила название «Return To Love».

Кроме этого, в пластинку вошел и дуэт с актрисой Дженнифер Гарнер «Dormi Dormi Lullaby». Эта песня стала музыкальным дебютом для нее.