Москва, , 15:36 — REGNUM 13 ноября в Выставочных залах Сытного двора в музее-заповеднике «Коломенское» открывается выставка «Детский мир семьи императора Николая II. Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей». Это совместный проект Государственного Эрмитажа, Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское-Измайлово-Люблино» и Государственного архива Российской Федерации. Как отмечают организаторы выставки, её основной темой стал рассказ о повседневной жизни семьи последнего русского императора Николая II. В первую очередь экспозиция посвящена его детям. Хронологические рамки охватывают период от их рождения до юношества, при этом большое внимание уделено их семейному воспитанию и образованию. Последние месяцы пребывания царской семьи в Екатеринбурге и её трагическая гибель не затрагиваются. На выставке представлены предметы, принадлежавшие членам императорской семьи и находящиеся сейчас в собраниях Государственного Эрмитажа и Государственного архива РФ. Это семейные фотографии, детские платья княжон и костюмы цесаревича Алексея. Кураторы экспозиции воссоздали атмосферу девичьих комнат княжон: там выставлены портретные снимки 1904−1914 гг., шляпки, личные вещи, дневники, письма, поздравительные открытки, рисунки.