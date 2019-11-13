Пекин, , 13:59 — REGNUM Гондонская фильм-опера «Миссис Ива» о легендарной куртизанке времен поздней династии Мин стартовала в китайских кинотеатрах, сообщает 13 ноября газета «Жэньмин жибао».

Роли в фильме исполняют двукратная лауреатка премии «Мэйхуа» Ли Сяньхуа. Фильм основан на одноимённом романе писателя Лю Сыфэня, который получил Литературную премию Мао Дунь. Фильм воскрешает на экранах дух поздней династии Мин и ранней династии Цин.

Лю Жуйши (1618−1664) была когда-то куртизанкой в Нанкине, а позднее стала наложницей знаменитого поэта Цянь Цяньи. Она была хорошо знакома с литературой и владела в совершенстве каллиграфией. Новый фильм-опера стал первым в своем жанре в Китае, который стартовал в прокате.