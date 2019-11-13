Москва, , 13:50 — REGNUM 13 ноября Московский музей современного искусства, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) и Еврейский музей и Центр толерантности открывают пятую сессию масштабного междисциплинарного проекта «Удел человеческий».

Представленная в рамках этой сессии выставка «Биография. Модель для сборки» демонстрирует видео-работы, инсталляции, фотографии, объекты и скульптуры 14 художников со всего мира. Часть произведений создана специально к проекту в ММОМА.

Как отмечают организаторы выставки, её название позаимствовано у Хулио Кортасара. Участники предпринимает попытку отразить ряд парадоксов, составляющих суть феномена биографии. Экспозиция организована так, что каждый художник получил в распоряжение целый зал.

Выставка развивает своеобразную топонимику феномена биографии: автобиографичность, выдуманные биографии и идентичности, биография как часть большой истории и как история семейная или групповая. По замыслу кураторов экспозиции конструирование биографии может происходить по целому ряду сценариев: от фикции до своеобразной археологии, от формального жизнеописания до глубоко личного повествования от первого лица.