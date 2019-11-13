Истра, Московская область, , 13:46 — REGNUM 16 ноября в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре откроется выставка «Шагал: между небом и землей». произведений Марка Шагала. Об этом сообщает портал COLTA.RU.

В экспозиции представят 239 произведений выдающегося художника Марка Шагала — живопись и графика, а также гобелены, хранящиеся в музеях и частных коллекциях России, Франции и Белоруссии. Также отмечается, что 22 эскиза будут демонстрироваться в России впервые, как и существующие в единственном экземпляре 105 библейских гравюр, раскрашенных художником вручную и подаренных им второй жене Ваве Шагал.

Организаторы проекта отмечают: «Экспозиция выставки построена по двум параллельным линиям — тематической и хронологической. Вместе с Шагалом зритель перемещается по трем многомерным пространствам: «Жизнь земная» (живопись и графика первой четверти XX века), «Путешествия и мосты» (работы второй четверти XX века, связанные c поездкой в Святую Землю) и «Бытие небесное» (произведения второй половины XX века)».

Выставка продлится до 8 марта 2020 года.