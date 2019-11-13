Лос-Анджелес, США, , 13:32 — REGNUM Кинокомпания Paramount Pictures работает над созданием ремейка фильма «Внутреннее расследование», который в 1990 году выпустил режиссёр Майк Фиггис. Об этом 13 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По имеющейся информации, над созданием картины будет работать продюсер Тодд Гарнер. Ранее он продюсировал такие фильма, как"Шопо-Коп», «Ты водишь!», «Навстречу шторму» и «Толстяк против всех».

В оригинальной картине главные роли исполнили Энди Гарсиа, Лори Меткальф и Ричард Гир. Сюжет фильма рассказывает о том, как сотрудники отдела внутренних расследований следят за полицейским, сумевшим сохранить безупречную репутацию несмотря на причастность к коррупции.

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