Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM 13 ноября в Санкт-Петербурге открывается 12 Международный фестиваль медиаискусства «Киберфест». Форум призван объединить представителей мира искусства, программистов, инженеров и медиадеятелей со всего мира, став новой эффективной площадкой слияния современного искусства и различных направлений науки и техники. Об этом сообщает портал Арт узел.

Мероприятия пройдут в СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, в Лютеранской церкви Святой Анны, Центре перемещений во времени KOD, Молодежном центре Эрмитажа, в галереях города.

Киберфест познакомит публику с произведениями в области новых медиа, виртуальной реальности, робототехники, видеоарта, саунд‑ и нет-арта. Свои работы представили более 60-ти участников из 12 стран мира. Среди них —итальянский экспериментальный коллектив MASBEDO, пионер в использовании компьютерного обучения в искусстве Марио Клингеманн; исследователь киноязыка из Швейцарии Макс Филипп Шмид, мультидисциплинарный архитектор-дизайнер Эдуард Хайман и другие.