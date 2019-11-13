Москва, , 12:29 — REGNUM 13 ноября в Москве, в Новой Третьяковке открывается выставка «Геометризмы. 1950−2010-е». В состав экспозиции вошли более 130 произведений живописи, графики и скульптурные работы.

Как отмечают организаторы, выставка восьми московских художников представляет одно из наиболее значимых направлений в отечественном искусстве второй половины ХХ века — геометрическую абстракцию.

В экспозиции представлены работы Владимира Адреенкова, Рубена Апресяна, Татьяны Баданиной, Алёны Кирцовой, Владимира Немухина, Эдуарда Штейнберга, Александра Юликова и Валерия Юрлова. Эти художники разных поколений, но всех их объединяет интерес к искусству русского авангарда.

По мнению искусствоведов, выставка позволяет проследить как по-разному открытия авангардистов — Малевича и мастеров его круга — отображаются в творчестве художников второй половины ХХ века и сегодняшних дней.