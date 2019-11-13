Москва, , 12:26 — REGNUM Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявили, что сервис онлайн-бронирования Booking.com нарушает законодательство, и потребовали убрать требования о паритете цен и номеров, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

12 ноября ФАС направили предупреждение Booking.com о прекращении действий, которые нарушают антимонопольное законодательство. Поводом для проверки сервиса стало заявление Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». По результатам проверки ФАС пришла к выводу, что Booking.com навязывает невыгодные условия договора отелям и частникам, пользуясь своим доминирующим положением на рынке.

Сотрудники ФАС объяснили, что «предупреждение содержит требование в месячный срок исключить из соглашений с российскими лицами, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен и номеров в отношении третьих лиц».