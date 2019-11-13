Рига, , 12:17 — REGNUM Главный приз латвийского кино «Большой Кристап» (Lielājs Kristaps) завоевала лента режиссёра Юриса Курсиетиса «Олег». Об этом сообщает портал LSM.

По данным журналистов, всего призы раздавались в 24 категориях. Картина Курсиетиса не была в числе фаворитов и её первое место стало неожиданностью хотя бы из-за выбранной темы. Её герой не говорит на латышском, более того, относится к той «стыдной категории» латвийского общества, определённой в 1992 году парламентом Латвии, как неграждане.

До сих пор слово aliens, в дословном переводе с английского «чужой», в паспортах этих людей (220 тыс. человек по состоянию на 2019 год) приводит в ступор и вызывает удивление у пограничников всего мира, отмечают сотрудники СМИ.

Главную роль в фильме «Олег» сыграл актёр вильнюсского театра Валентин Новопольский. Режиссёр Юрис Курсиетис рассказал историю маленького человека, который чужой на родине и чужой заграницей. По сюжету главный герой, который не говорит на латышском, уезжает гастарбайтером в Бельгию и попадает там в трудовое рабство.

Напомним, что до Большого Кристапа картина уже завоевала призы на фестивалях в Брюсселе, на Мальте в а-Валетте и совсем недавно в Люксембурге.