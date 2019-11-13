Серпухов, Московская область, , 14:11 — REGNUM В Серпухове 16 ноября пройдет Московский областной конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья». На открытие конкурса выступят солисты Большого театра, сообщает 13 ноября пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

В конкурсе примут участие танцоры в возрасте от 10 до 20 лет. В 2019 году в «Пируэтах Подмосковья» выступят 27 ансамблей и 35 солистов из 24 округов региона. Председателем жюри выбрали заслуженную артистку России Татьяну Павлову.

Конкурс отроется гала-концертом во дворце культуры «Россия». На сцене выступят ведущие солисты Большого театра Карим Абдуллин и Татьяна Осипова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижегородском театре опера и балета имени Пушкина состоится XXXIII Всероссийский Пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень».

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