Москва, , 12:12 — REGNUM Музей Востока в Москве впервые в России открыл персональную выставку работ одного из ярчайших художников Узбекистана Николая Карахана. Об этом сообщает официальный сайт музея.

В экспозиции представлено 120 произведений из частного собрания Олега Колосова: живописные и графические работы, а также редкие архивные документы. Выставка приурочена к 120-летию со дня рождения Николая Карахана, которое будет отмечаться в 2020 году.

Произведения Николая Карахана находятся во многих музейных собраниях, в том числе в Государственном музее Востока, Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее искусств Узбекистана (Ташкент). Значительной коллекцией работ Карахана обладает Государственный музей искусств им. И.В. Савицкого в Нукусе.

Выставка продлится до 1 декабря 2019 года.