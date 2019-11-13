Лос-Анджелес, США, , 12:09 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании FOX объявило о том, что сериал «Блудный сын» падает в рейтингах. Во время показа 11 октября в прайм-тайм он набрал только 3,4 миллиона просмотров. Детективная драма повествует о криминалисте и психологе Малкольме Брайте, специализирующемся на поведенческих особенностях серийных убийц. Секрет таланта героя заключается в том, что его отец тоже является маньяком и периодически дает сыну бесценные советы, помогающие раскрывать крайне сложные дела. Однако самым трудным для Малькольма становится задача самому остаться в твердом рассудке.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Том Пейн, известный по картинам «Лекарь: Ученик Авиценны», «Грозовой перевал», «Мисс Петтигрю», «Ходячие мертвецы» и «Фарт», и Майкл Шин, сыгравший в «Кровавый алмаз», «Фрост против Никсона», «Полночь в Париже», «Доктор Кто» и «Благие знамения».

В качестве шоураннеров выступили Крис Федак, подаривший миру сериалы «Чак» и «Вечность», и Сэм Склавер. Команду режиссеров возглавил Ли Толанд Кригер, работавший над созданием киноленты «Век Адалин». Исполнительным продюсером стал Грег Берланти, благодаря которому свет увидели такие картины, как «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги».