Париж, , 12:07 — REGNUM Правнуки выдающегося французского художника Анри Матисса запустили линейку товаров для домашнего декора по мотивам творчества художника. Компания Maison Matisse сотрудничает с современными дизайнерами, а те, в свою очередь, переносят стиль Матисса в мир предметов интерьера. Об этом сообщает портал АРТГИД.

Проектом, стартовавшим в середине октября и приуроченным к 150-летию со дня рождения Матисса, руководят Жан-Матье Матисс и его сестра Анн-Максанс. Maison Mattisse уже предлагает лимитированную серию ваз, созданных в сотрудничестве с дизайнерским дуэтом Ronan & Erwan Bouroullec, испанским художником и дизайнером Хайме Айоном и итальянским дизайнером и архитектором Алессандро Мендини.

Каждая ваза выполнена в 12 экземплярах, цены на вазы варьируются от 7 тысяч евро до 12 тысяч евро. Также планируется постоянная линейка предметов с более низкими ценами, ее обновление будет происходить три раза в год. Первая линия будет создана французским дизайнером Мартой Баковски и будет вдохновлена картиной Матисса «Музыка» (1939), хранящейся в галерее Олбрайт-Нокс в Буффало.