Москва, , 12:04 — REGNUM Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел решение первой инстанции и взыскал с ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 200 тыс. рублей в пользу обладателя прав на фотографии, на которых изображён Владимир Высоцкий. Истец, усмотрев в показе фотографий барда в программе «Новости» в сюжете под названием «В Москве отметили 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого» нарушение своих прав, через суд потребовал их компенсировать. Первая инстанция отказала, а вторая решение отменила и приняла новый вердикт по спору, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания-правообладатель на фотоальбом художника Валерия Плотникова — ООО «Арт Продакш Групп» в ходе суда уточнила свои требования: «вместо возмещения убытков — денежную компенсацию в двукратном размере стоимости права использования фотографии В.С. Высоцкого, автора Плотникова В.Ф., определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование фотографии». Передача вышла на телеканале «Россия» 26 января 2018 года.

Апелляционный суд полностью пересмотрел вердикт, ответчику предстоит выплатить 200 тыс. рублей, если он не обжалует решение.

Фотографии Владимира Высоцкого и Марины Влади стали причиной иска

Напомним, в мае 2019 года ООО уже обращалось в суд к ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», требуя выплаты 600 тыс. рублей за неправомочное использование изображений знаменитого советского барда и его супруги Марины Влади. Суд в сентябре иск удовлетворил. Основанием для обращения с претензиями стала передача трёхлетней давности о гибели Владимира Высоцкого. Помимо этого, компания обращался и с другим иском, но уже к Первому каналу. Тогда речь шла о фотографиях не только Высоцкого, но и Николая Караченцова, Натальи Гундаревой из того же альбома Плотникова. Тогда суд снизил запрашиваемую сумму почти в десять раз — с 600 тыс. рублей до 68 тыс. рублей.