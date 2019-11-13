Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге начались съемки телесериала «Рил ток». Режиссером новой саги выступает Дмитрий Губарев, известный по телесериалу «Физрук».

Сюжет повествует о приключениях суперпопулярного рэпера в Петербурге, причем в череде событий и покушение на выдающегося певца. Приходится нанять ему охрану — симпатичную бодибилдершу…

Согласно российской новостной службе «Вокруг ТВ», главные роли в телесериале исполнят Павел Прилучный известный по таким картинам, как «Мажор», «Квест», «Желтый глаз тигра», «Закрытая школа», Александра Черкасова-Служитель, знакомая зрителям по картинам «Куприн. Яма», «Петр Лещенко. Все, что было…», Кирилл Нагиев, снявшийся в фильме «Текст», Юлия Франц, сыгравшая в телесериале «Анатомия убийства» и в трилогии «Гоголь».

В качестве создателей сериала выступили Анна Курбатова, работавшая над картиной «Проповедник», и Эля Корсакова, известная по сериалу «Адвокат. продолжение». Команду исполнительных продюсеров возглавили Михаил Курбатов, участвовавший в создании картин «Сестренка», «Удиви меня» и Анна Курбатова.