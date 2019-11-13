Берлин, , 11:21 — REGNUM На 65-й ярмарке BRAFA в Брюсселе пройдет благотворительная продажа пяти оригинальных фрагментов Берлинской стены. Об этом сообщает портал АРТГИД.

От обломков Берлинской стены осталось лишь несколько фрагментов, которые и были приобретены BRAFA специально для благотворительного аукциона. Все полученные средства будут направлены в равных частях на исследования по борьбе с раком, интеграцию людей с ограниченными возможностями и на сохранение художественного наследия.

Ярмарка пройдет в Брюсселе с 26 января по 2 февраля 2020 года, в ней примут участие 133 ведущие международные галереи из 14 стран, которые специализируются на старых мастерах, искусстве модернизма и современном искусстве. Россия на ярмарке уже второй год подряд представлена московской галереей «Эритаж».