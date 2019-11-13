Вашингтон, , 11:20 — REGNUM В сети появился первый трейлер предстоящего мультсериала «Харли Квинн» с рейтингом R (лицам до 17 лет можно смотреть только в присутствии взрослых). Ролик выложили на официальном YouTube-канале компании DC 12 ноября.

Премьера мультсериала назначена на 29 ноября 2019 года, она состоится на стриминговом сервиса DC Universe. По сюжету, Харли Квинн расстаётся с Джокером и пытается собрать собственную команду суперзлодеев.

Напомним, DC Universe — это онлайн-кинотеатр популярной одноимённой компании. Запуск платформы состоялся в сентябре 2018 года.

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